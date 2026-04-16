Крушинский Василий Петров 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинский Василий Петров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1795 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Мать
Крушинская Марья Иванова1759 ст. г.р.
Отец
Крушинский Пётр Васильев1762 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Екатерина Данилова1792 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Хиония Васильева1815 ст. г.р.
(Крушинская) Евдокия Васильева1816 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Крушинский Пётр Васильев

Мать: Крушинская Марья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Екатерина Данилова

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: (Крушинская) Хиония Васильева

Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: (Крушинская) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Крушинский Василий Васильев

Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Крушинская) Анна Васильева

Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: (Крушинская) Ольга Васильева

Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Крушинский Пётр Васильев

Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: (Крушинская) Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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