Крушинский Василий Петров
мужской, родился 1795 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
МатьКрушинская Марья Иванова1759 ст. г.р.
ОтецКрушинский Пётр Васильев1762 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Екатерина Данилова1792 ст. г.р.
Дети
(Крушинская) Хиония Васильева1815 ст. г.р.
(Крушинская) Евдокия Васильева1816 ст. г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Крушинский Пётр Васильев
Мать: Крушинская Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: (Крушинская) Хиония Васильева
Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: (Крушинская) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Крушинский Василий Васильев
Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Крушинская) Анна Васильева
Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: (Крушинская) Ольга Васильева
Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: (Крушинская) Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Крушинская Екатерина Данилова
Смерть
Неизвестно