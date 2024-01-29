Платон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1863
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Федорович
Мать: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Тимофеевна
Смерть
1863
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федор Платонович
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Николай Платонович
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ирина Платоновна
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фекла Платоновна
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна