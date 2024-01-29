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Платон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Федорович

Мать: Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Тимофеевна

Смерть
1863
Рождение ребёнка
1891

Сын: Федор Платонович

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пантелеймон Платонович

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Николай Платонович

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ирина Платоновна

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фекла Платоновна

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

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