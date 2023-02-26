Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1894
Дочь: Борноволокова Василиса Андреевна
Мать ребёнка: ?
Россия д.Волково Богдановический р.Екатеринбургская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно