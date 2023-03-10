Соловьева Акулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Акулина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Соловьев Павел Иванович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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