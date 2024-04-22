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Троян София Данилова

Место рождения

Мокляки, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокляки, Чернігівська область
Место жительства
Вычислено 1842 ст.
Мокляки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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