Рагозин Агапий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Агапий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1747 г.р.

Жена

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Андрей Иванов

Мать: Маремьяна Васильева

Рагозин Агапий Андреевич (1785 — ?) Родился в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии до риторики. В 1806 году определен в пономаря ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Алексеева

Смерть
Неизвестно

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