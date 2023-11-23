Рагозин Агапий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Андрей Иванов
Мать: Маремьяна Васильева
Рагозин Агапий Андреевич (1785 — ?) Родился в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии до риторики. В 1806 году определен в пономаря ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Алексеева
Смерть
Неизвестно