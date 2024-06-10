Третья Жена Агриппина Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Жена ево Акилина Корнилова 22 ИВ-1740 Жена ево Акилина Корнилова 20 ИВ-1741 Жена ево Акилина Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Наумов
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно