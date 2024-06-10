Третья Жена Агриппина Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретья Жена Агриппина Корнилова

Третья Жена Агриппина Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Жена ево Акилина Корнилова 22 ИВ-1740 Жена ево Акилина Корнилова 20 ИВ-1741 Жена ево Акилина Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Наумов

Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.