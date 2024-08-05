Тихон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Епифанов (???)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Тихонович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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