Тихон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Епифанов (???)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Тихонович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно