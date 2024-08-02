Быков Прокопий Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти27.08.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Быков Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
24.11.1846 ст.
Сын: Быков Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Морозова (Быкова) Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
16.01.1858
Сын: Быков Афанасий Прокопьевич
Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Глазкова (Быкова) Марфа Прокопьевна
Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна
Смерть
27.08.1885