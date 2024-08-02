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Быков Прокопий Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

27.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Быков Венедикт Иванович

Мать: Быкова (Голыгина) Татьяна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Быков Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.11.1846 ст.

Сын: Быков Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Морозова (Быкова) Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1858

Сын: Быков Афанасий Прокопьевич

Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Глазкова (Быкова) Марфа Прокопьевна

Мать ребёнка: Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
27.08.1885

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