Кучинская (Турончик) Надежда Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1934
Дата смерти24.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934
Отец: Турончик Тихон Петрович
Мать: Турончик Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
17.01.1961
Дочь: Кедо Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кучинский Михаил Архипович
Рождение ребёнка
19.03.1964
Сын: Кучинский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кучинский Михаил Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.2012