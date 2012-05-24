Кучинская (Турончик) Надежда Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинская (Турончик) Надежда Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1934

Дата смерти

24.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934

Отец: Турончик Тихон Петрович

Мать: Турончик Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
17.01.1961

Дочь: Кедо Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кучинский Михаил Архипович

Рождение ребёнка
19.03.1964

Сын: Кучинский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кучинский Михаил Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучинский Михаил Архипович

Смерть
24.05.2012
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