Маслаков Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслаков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслакова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Федор Александрович
Смерть
Неизвестно