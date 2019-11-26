Вахидова (Садыкова) Луиза Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахидова (Садыкова) Луиза Ибрагимовна

Вахидова (Садыкова) Луиза Ибрагимовна

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

23.07.1938

Дата смерти

26.11.2019

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.
1971 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1938

Отец: Садыков Ибрагим

Мать: Садыкова Нурия

Узбекистан
Рождение ребёнка
31.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахидов Ханафи Камаржанович

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
20.09.1967

Сын: Вахидов Ильмир Ханафиевич

Отец ребёнка: Вахидов Ханафи Камаржанович

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
13.09.1971

Сын: Вахидов Камиль Ханафиевич

Отец ребёнка: Вахидов Ханафи Камаржанович

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Смерть
26.11.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close