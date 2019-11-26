Вахидова (Садыкова) Луиза Ибрагимовна
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения23.07.1938
Дата смерти26.11.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1938
Отец: Садыков Ибрагим
Мать: Садыкова Нурия
Узбекистан
Рождение ребёнка
31.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахидов Ханафи Камаржанович
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
20.09.1967
Сын: Вахидов Ильмир Ханафиевич
Отец ребёнка: Вахидов Ханафи Камаржанович
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
13.09.1971
Сын: Вахидов Камиль Ханафиевич
Отец ребёнка: Вахидов Ханафи Камаржанович
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Смерть
26.11.2019