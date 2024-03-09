Панкратова (Рядкова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1953
Дочь: Белова (Панкратова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Панкратов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Панкратов Василий Петрович
Отец ребёнка: Панкратов Петр Васильевич