Панкратова (Рядкова) Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова (Рядкова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1953

Дочь: Белова (Панкратова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Панкратов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Панкратов Василий Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Петр Васильевич

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