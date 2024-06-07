Лунин Василий Герасимов 01.01.1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунин Василий Герасимов

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

01.01.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1794

Отец: Герасим Ларионов

Мать: (Лунина) Анисья Максимова

Михайловская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лунина) Матрона Васильева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Упоминание
Неизвестно
МК 1794 лист 351
Рождение ребёнка
1813

Сын: Лунин Герасим Васильев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

год рождения из записи о смерти
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лунин Савва Васильев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Михайловская
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лунин Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Лунин Пётр Васильев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

из записи о браке
Рождение ребёнка
16.01.1824

Дочь: (Лунина) Ксения Васильева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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