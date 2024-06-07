Лунин Василий Герасимов
Место рожденияМихайловская
Дата рождения01.01.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1794
Отец: Герасим Ларионов
Михайловская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лунина) Матрона Васильева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Упоминание
Неизвестно
МК 1794 лист 351
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Наталья Иванова
год рождения из записи о смерти
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лунин Савва Васильев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Михайловская
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лунин Пётр Васильев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
из записи о браке
Рождение ребёнка
16.01.1824
Дочь: (Лунина) Ксения Васильева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Михайловская
Смерть
Неизвестно