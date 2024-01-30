Щербинин Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения25.06.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1806
Отец: Щербинин Александр Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1832 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1837 ст.
Дочь: Щербинина Параскева Петровна
Мать ребёнка: Щербинина Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
22.02.1840 ст.
Дочь: Щербинина Мариамна Петровна
Мать ребёнка: Щербинина (Теплоухова) Настасья (Анастасия) Андреевна
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно