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Щербинин Пётр Александрович

Место рождения

Верх-Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.06.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1806

Отец: Щербинин Александр Герасимович

Мать: не указана

Верх-Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
07.02.1832 ст.

Жена: Щербинина (Теплоухова) Настасья (Анастасия) Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1837 ст.

Дочь: Щербинина Параскева Петровна

Мать ребёнка: Щербинина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
22.02.1840 ст.

Дочь: Щербинина Мариамна Петровна

Мать ребёнка: Щербинина (Теплоухова) Настасья (Анастасия) Андреевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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