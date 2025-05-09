Gershanova (Nachmansohn) Hava Anselevna 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Gershanova (Nachmansohn) Hava Anselevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1883

умерла Неизвестно

Отец
Nachmansohn Ansel (Anshel) Simonovich1852 г.р.
Мать
Nachmanson Dreyza Zalmanovna1854 г.р.
Супруги
Gershanov Samuil Moiseevich (Zalman-Movshe Shmuilovich)1883 г.р.
Дети
Nikolaeva (Gershanova) Masha22.02.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Nachmansohn Ansel (Anshel) Simonovich

Мать: Nachmanson Dreyza Zalmanovna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gershanov Samuil Moiseevich (Zalman-Movshe Shmuilovich)

Рождение ребёнка
22.02.1920

Дочь: Nikolaeva (Gershanova) Masha

Отец ребёнка: Gershanov Samuil Moiseevich (Zalman-Movshe Shmuilovich)

Смерть
Неизвестно

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