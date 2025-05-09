Gershanova (Nachmansohn) Hava Anselevna
женский, родилась 1883
умерла Неизвестно
ОтецNachmansohn Ansel (Anshel) Simonovich1852 г.р.
МатьNachmanson Dreyza Zalmanovna1854 г.р.
Супруги
Дети
Nikolaeva (Gershanova) Masha22.02.1920 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1920
Дочь: Nikolaeva (Gershanova) Masha
Отец ребёнка: Gershanov Samuil Moiseevich (Zalman-Movshe Shmuilovich)
Смерть
Неизвестно