Липенский Казьма Фидосеев 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Липенский Казьма Фидосеев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1795

умер Неизвестно

Мать
Липенская Авдотья Гаврилова1768 г.р.
Отец
Липенский Фидосей (Федосий) Иванов1767 г.р.
Дети
Липенский Антон Кузьмин1813 г.р.
Липенский Иван Кузьмин1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Липенский Фидосей (Федосий) Иванов

Мать: Липенская Авдотья Гаврилова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Липенский Антон Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Липенский Иван Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Липенский Никита Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Липенский Андрей Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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