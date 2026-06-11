Липенский Казьма Фидосеев
мужской, родился 1795
умер Неизвестно
МатьЛипенская Авдотья Гаврилова1768 г.р.
ОтецЛипенский Фидосей (Федосий) Иванов1767 г.р.
Дети
Липенский Антон Кузьмин1813 г.р.
Липенский Иван Кузьмин1819 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно