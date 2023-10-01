Балыков Павел Дмитривеич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.
Дочь: Балыкова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Балыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.
Дочь: Балыкова Мария Павловна
Мать ребёнка: Балыкова Анна Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1912 ст.
Цеховой [ремесленник].
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балыкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно