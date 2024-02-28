Черных Зиновья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александра Демьяновна
Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич
Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Черных Марфа Демьяновна
Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Черных Василий Демьянович
Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Черных Владимир Демьянович
Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно