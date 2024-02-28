Черных Зиновья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Зиновья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Александра Демьяновна

Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Черных Марфа Демьяновна

Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Черных Василий Демьянович

Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Черных Владимир Демьянович

Отец ребёнка: Черных Демьян Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Демьян Козьмич

Смерть
Неизвестно
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