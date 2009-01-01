Федоров Геннадий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Геннадий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Федоров Леонид

Мать: Озолина Галина Евгеньевна

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