Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Федоров Геннадий Леонидович
Федоров Геннадий Леонидович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Федоров Леонид
1929 г.р.
Мать
Озолина Галина Евгеньевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Федоров Леонид
Мать:
Озолина Галина Евгеньевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия