Черепков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1947
Сын: Черепков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепков Александр Александрович
Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Александрович
Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепкова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна
Смерть
Неизвестно