Черепков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1947

Сын: Черепков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепков Александр Александрович

Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Александрович

Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепкова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Черепкова Тамара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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