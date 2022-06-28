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Трескин Тимофей Александрович
Трескин Тимофей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.2022
Пол
Мужской
Отец
Трескин Александр Петрович
1986 г.р.
Мать
(Вокуева) Светлана
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2022
Отец:
Трескин Александр Петрович
Мать:
Светлана
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