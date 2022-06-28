Трескин Тимофей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трескин Тимофей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.2022

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2022

Отец: Трескин Александр Петрович

Мать: Светлана

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