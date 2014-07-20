Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти20.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пылаев Николай Григорьевич
Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пылаев Николай Григорьевич
Смерть
20.07.2014