Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

20.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылаев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пылаев Николай Григорьевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пылаев Николай Григорьевич

Смерть
20.07.2014

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