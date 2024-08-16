Гордиенко Николай Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Мать: Гордиенко Марта
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
31.01.1905
Григорий - рожден 30.01.1905 Отец - Горецкий Василий Карпович Мать - Мария (или Марфа) Акимовна
Рождение ребёнка
18.11.1905
Дочь: Гордиенко Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Гордиенко Ефросинья Саввична
Восприемники: 1. Гузик Павел Акимович 2. Гордиенко Домникия Данииловна (Горецкая)
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Годриенко Ульяна (Иулиания) Николаевна
Мать ребёнка: Гордиенко Ефросинья Саввична
Восприемники: 1. Гузик Филипп Акимович 2. Чиркова Варвара Стефановна, Воронежская губ, Валуйский уезд, Погремской вол, деревня Хохлово