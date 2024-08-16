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Гордиенко Николай Кондратьевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Мать: Гордиенко Марта

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Ефросинья Саввична

Восприемник
31.01.1905
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Григорий - рожден 30.01.1905 Отец - Горецкий Василий Карпович Мать - Мария (или Марфа) Акимовна
Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: Гордиенко Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Гордиенко Ефросинья Саввична

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: 1. Гузик Павел Акимович 2. Гордиенко Домникия Данииловна (Горецкая)
Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Годриенко Ульяна (Иулиания) Николаевна

Мать ребёнка: Гордиенко Ефросинья Саввична

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: 1. Гузик Филипп Акимович 2. Чиркова Варвара Стефановна, Воронежская губ, Валуйский уезд, Погремской вол, деревня Хохлово

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