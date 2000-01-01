Вшивцева Соломона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти25.12.1762 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Кислицына Мелания Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Вшивцев Андрей Анисимович
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Горбунова Марфа Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Безденежная Ксения Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
25.12.1762 ст.