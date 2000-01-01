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Вшивцева Соломона Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

25.12.1762 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Кислицына Мелания Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович

Рождение ребёнка
1727

Сын: Вшивцев Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Вшивцев Миней Анисимович

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Горбунова Марфа Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Безденежная Ксения Анисомовна

Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Анисим Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
25.12.1762 ст.
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