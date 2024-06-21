Синуров Никита Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синуров Матвей
Мать: Синурова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синурова) Нина Никитична
Мать ребёнка: Синурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синурова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синурова Екатерина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Синурова) Серафима Никитична
Мать ребёнка: Синурова Екатерина
Смерть
Неизвестно