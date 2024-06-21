Синуров Никита Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинуров Никита Матвеевич

Синуров Никита Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синуров Матвей

Мать: Синурова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синурова) Нина Никитична

Мать ребёнка: Синурова Екатерина

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Екатерина

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синурова Екатерина

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Синурова) Серафима Никитична

Мать ребёнка: Синурова Екатерина

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.