Потемкина Раиса Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Потемкина Раиса Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.11.1905 ст.
Церковь преподобных Сергия и Германа, Кадетский корпус Императора Александра II, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Ариадна Валериановна Мусвиц-Шадурская
Смерть
Неизвестно

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