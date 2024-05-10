Потемкина Раиса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.11.1905 ст.
Церковь преподобных Сергия и Германа, Кадетский корпус Императора Александра II, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Ариадна Валериановна Мусвиц-Шадурская
Смерть
Неизвестно