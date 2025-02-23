Кучин Иван Андреевич
мужской, родился Около 1803, Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умер Неизвестно
ОтецКучин Андрей СелифантовичОколо 1765 г.р.
Супруги
Анастасия ВасильевнаОколо 1800 г.р.
Дети
Матвеева (Кучина) Марфа ИвановнаОколо 1830 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кучин Андрей Селифантович
Мать: не указана
Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Матвеева (Кучина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно