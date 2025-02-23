Кучин Иван Андреевич Около 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучин Иван Андреевич

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

мужской, родился Около 1803, Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умер Неизвестно

Отец
Кучин Андрей СелифантовичОколо 1765 г.р.
Супруги
Анастасия ВасильевнаОколо 1800 г.р.
Дети
Матвеева (Кучина) Марфа ИвановнаОколо 1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кучин Андрей Селифантович

Мать: не указана

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Матвеева (Кучина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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