Мясников Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения11.02.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1913 ст.
Отец: Мясников Иван Никитин
Мать: Мясникова Анна Иванова
Крещение
14.02.1913 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Пётр Никитин Мясников, той же деревни крестьянская вдова Елена Савватьева Мясникова
Смерть
Неизвестно