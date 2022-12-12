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Мясников Михаил Иванов

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

11.02.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1913 ст.

Отец: Мясников Иван Никитин

Мать: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
14.02.1913 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Пётр Никитин Мясников, той же деревни крестьянская вдова Елена Савватьева Мясникова
Смерть
Неизвестно
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