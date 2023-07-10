Корнилович (Жукова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1891
Дата смерти30.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнилович Борис Константинович
Рождение ребёнка
01.07.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнилович Борис Константинович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.04.1982
Каменское, Дніпропетровська область