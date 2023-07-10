Корнилович (Жукова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилович (Жукова) Александра Васильевна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

29.01.1891

Дата смерти

30.04.1982

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891

Отец: Жуков Василий Николаевич

Мать: Жукова (Карманова) Елена Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилович Борис Константинович

Рождение ребёнка
01.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилович Борис Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.04.1982
Каменское, Дніпропетровська область

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