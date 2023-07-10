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Шурыгина Фекла Григорьева

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1696 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгин Трафим Ефимов

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1719 ст.

Сын: Шурыгин Архип Трофимов

Отец ребёнка: Шурыгин Трафим Ефимов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Шурыгин Иван Трофимов

Отец ребёнка: Шурыгин Трафим Ефимов

Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Шурыгин Гаврила Трофимов

Отец ребёнка: Шурыгин Трафим Ефимов

Смерть
Неизвестно

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