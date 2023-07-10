Шурыгина Фекла Григорьева
Место рождения
Дата рождения1696 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1719 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Трафим Ефимов
Рождение ребёнка
1722 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Трафим Ефимов
Рождение ребёнка
1730 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Трафим Ефимов
Смерть
Неизвестно