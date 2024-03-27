Литвин Залман Леонтьевич
Место рожденияс.Зырянское, Селенгинского района
Дата рождения1895
Дата смерти14.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Литвин Леонтий
Мать: Литвина (Литвина) Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина Серафима
Рождение ребёнка
27.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина Серафима
Рождение ребёнка
07.03.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина Серафима
Смерть
14.11.1976