Литвин Залман Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвин Залман Леонтьевич

Литвин Залман Леонтьевич

Место рождения

с.Зырянское, Селенгинского района

Дата рождения

1895

Дата смерти

14.11.1976

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Литвин Леонтий

Мать: Литвина (Литвина) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Серафима

Рождение ребёнка
27.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина Серафима

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина Серафима

Смерть
14.11.1976
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.