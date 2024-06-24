Куклина (Петрова) Феодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Петрова) Феодора Михайловна

Место рождения

Киргизка, город Томск, Томская область

Дата рождения

01.09.1881 ст.

Дата смерти

17.09.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1881 ст.

Отец: Петров Михаил Карпович

Мать: Петрова Марфа Евграфовна

Киргизка, город Томск, Томская область
Деревни Киргизки Михаилъ Карповъ Петровъ и законная его жена Марфа Евграфова, оба православного вероисповедания. Ф527 О1 Д433, стр147
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклин Андрей Романович

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Крещение
04.09.1881 ст.
Киргизка, город Томск, Томская область
Бракосочетание
04.02.1898 ст.

Муж: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Нелюбинской волости села Нагорного Иштана крестьянин Роман Фокиевъ Куклинъ православного вероисповедания первым браком (19 лет) и Семилужной волости деревни Киргизки крестьянская дочь девица Федора М... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1899 ст.

Сын: Куклин Иосиф Романович

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фокиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православные. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.

Сын: Куклин Симеон Романович

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фокиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православного вероисповедания. https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=154&p=/media/mihailo/R... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.

Сын: Куклин Егор (Георгий) Романович

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фотиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православного вероисповедания. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Куклин Алексей Романович

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Данные из военкомата https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1092789203/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DКуклин%26first_name%3DАлексей%26middle_name%3DРоманович%26date_birth_f... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Куклин Василий Романович

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%A4.0009/%D0%9E.1/%D0%A4.9_%D0%9E.1_%D0%94.0126/0863.jpg
Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Куклин Афанасий Романович

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фотиевъ Куклинъ и законная жена его Феодора Михайлова; оба православные. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О.1_Д.0126/1002... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1917 ст.

Дочь: Куклина Александра Романовна

Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фотьевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православные.
Смерть
17.09.1917 ст.
Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Нагорного Иштана крестьянина Романа Фаддтеева Куклина жена Феодора Михайлова, 35 лет, от простуды после родов.

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