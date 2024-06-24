Куклина (Петрова) Феодора Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1881 ст.
Дата смерти17.09.1917 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1881 ст.
Отец: Петров Михаил Карпович
Мать: Петрова Марфа Евграфовна
Деревни Киргизки Михаилъ Карповъ Петровъ и законная его жена Марфа Евграфова, оба православного вероисповедания. Ф527 О1 Д433, стр147
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
Крещение
04.09.1881 ст.
Бракосочетание
04.02.1898 ст.
Нелюбинской волости села Нагорного Иштана крестьянин Роман Фокиевъ Куклинъ православного вероисповедания первым браком (19 лет) и Семилужной волости деревни Киргизки крестьянская дочь девица Федора М... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1899 ст.
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фокиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православные. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фокиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православного вероисповедания. https://geno-dbase.ru/storage/index.php?nimage=154&p=/media/mihailo/R... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.
Сын: Куклин Егор (Георгий) Романович
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фотиевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православного вероисповедания. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1904
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
Данные из военкомата https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1092789203/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DКуклин%26first_name%3DАлексей%26middle_name%3DРоманович%26date_birth_f... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1907
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B/%D0%A4.0009/%D0%9E.1/%D0%A4.9_%D0%9E.1_%D0%94.0126/0863.jpg
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Куклин Афанасий Романович
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фотиевъ Куклинъ и законная жена его Феодора Михайлова; оба православные. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О.1_Д.0126/1002... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1917 ст.
Дочь: Куклина Александра Романовна
Отец ребёнка: Куклин Роман Фотиевич
Села Нагорного Иштана крестьянин Романъ Фотьевъ Куклинъ и законная его жена Феодора Михайлова, оба православные.
Смерть
17.09.1917 ст.
Села Нагорного Иштана крестьянина Романа Фаддтеева Куклина жена Феодора Михайлова, 35 лет, от простуды после родов.