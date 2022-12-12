Самсонов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонов Иван Алексеевич

Самсонов Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Сычевка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

01.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.12.1943
Александровский район, Кировоградская область, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close