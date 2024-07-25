Волков Исай Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Волков Елизар Сергеевич
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Алексей Исаевич
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Исаевна
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Александр Исаевич
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Лукерья
Смерть
1848