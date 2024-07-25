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Волков Исай Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Волков Елизар Сергеевич

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Алексей Исаевич

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1814

Сын: Антон

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Исаевна

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Александр Исаевич

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1839

Сын: Волков Евгений Исаевич

Мать ребёнка: Лукерья

Смерть
1848

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