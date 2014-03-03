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Корепанова Наталья Артемьевна
Корепанова Наталья Артемьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1958
Пол
Женский
Отец
Корепанов Артемий Антонович
1913 г.р.
Мать
Корепанова (Кропачева) Мария Ильинична
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958
Отец:
Корепанов Артемий Антонович
Мать:
Корепанова Мария Ильинична
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