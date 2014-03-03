Корепанова Наталья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова Наталья Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958

Отец: Корепанов Артемий Антонович

Мать: Корепанова Мария Ильинична

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