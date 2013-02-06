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Осипов Семен Антонович
Осипов Семен Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.2013
Пол
Мужской
Отец
Осипов Антон Валерьевич
1984 г.р.
Мать
Осипова Анна Павловна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2013
Отец:
Осипов Антон Валерьевич
Мать:
Осипова Анна Павловна
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