Осипов Семен Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Семен Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2013

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2013

Отец: Осипов Антон Валерьевич

Мать: Осипова Анна Павловна

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