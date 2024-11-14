Абросимова (Лужбина) Валентина Андреевна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абросимова (Лужбина) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Лужбин Андрей Зотеевич

Мать: Лужбина Аксинья (Ксения)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Абросимова) Вера Наколаевна

Отец ребёнка: Абросимов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Абросимов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Абросимов Николай Васильевич

Ухтым, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1972

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