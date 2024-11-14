Абросимова (Лужбина) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Лужбин Андрей Зотеевич
Мать: Лужбина Аксинья (Ксения)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Абросимова) Вера Наколаевна
Отец ребёнка: Абросимов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Абросимов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Абросимов Николай Васильевич
Ухтым, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1972