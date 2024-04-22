Согришина (Каранова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Каранов Петр Иванович
Мать: 0
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Денисова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сагришин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Костина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Сагришин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно