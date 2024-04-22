Согришина (Каранова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Согришина (Каранова) Надежда Петровна

Место рождения

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Каранов Петр Иванович

Мать: 0

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Денисова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сагришин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Костина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Сагришин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Согришин Михаил Степанович

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
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