Бондарева Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1914
Дата смерти15.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Отец: Зубков Фёдор
Мать: Зубкова Мария Исаевна
Рождение ребёнка
27.11.1933
Дочь: Бондарева Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1937
Дочь: Блинова-Бондарева Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович
Смерть
15.01.1985