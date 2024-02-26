Бондарева Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

15.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: Зубков Фёдор

Мать: Зубкова Мария Исаевна

Рождение ребёнка
27.11.1933

Дочь: Бондарева Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1937

Дочь: Блинова-Бондарева Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Бондарев Григорий Иванович

Смерть
15.01.1985
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