Гинцбург Евзель Гавриилович
Место рожденияг. Витебск, Республика Беларусь
Дата рождения1812
Дата смерти24.01.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Витебск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1859 по 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.01.1878
г. Париж, Франция