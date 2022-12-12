Гинцбург Евзель Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинцбург Евзель Гавриилович

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Место рождения

г. Витебск, Республика Беларусь

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.01.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Витебск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1859 по 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.01.1878
г. Париж, Франция
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