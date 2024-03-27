Халилова (Мурадова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1915
Дата смерти02.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915
Отец: Мурадов Абас Оглы Башир
Мать: Мурадова Елена
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халилов Гюль-Ахмед
Азербайджан
Рождение ребёнка
28.09.1940
Сын: Халилов Вячеслав
Отец ребёнка: Халилов Гюль-Ахмед
Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халилов Гюль-Ахмед
Смерть
02.05.1978