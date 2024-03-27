Халилова (Мурадова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалилова (Мурадова) Софья

Халилова (Мурадова) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1915

Дата смерти

02.05.1978

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915

Отец: Мурадов Абас Оглы Башир

Мать: Мурадова Елена

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Гюль-Ахмед

Азербайджан
Рождение ребёнка
28.09.1940

Сын: Халилов Вячеслав

Отец ребёнка: Халилов Гюль-Ахмед

Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халилов Гюль-Ахмед

Смерть
02.05.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close