Бунаева Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1994
Бракосочетание
25.11.2017
Рождение ребёнка
30.05.2019
Сын: Бунаев Всеволод Виссарионович
Отец ребёнка: Бунаев Виссарион Виссарионович
Рождение ребёнка
24.01.2021
Сын: Бунаев Василий Виссарионович
Отец ребёнка: Бунаев Виссарион Виссарионович
Рождение ребёнка
15.02.2023
Дочь: Бунаева Елизавета Виссарионовна
Отец ребёнка: Бунаев Виссарион Виссарионович