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Бунаева Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1994

Отец: Панин Виктор Анатольевич

Мать: Панина Светлана Алексеевна

Бракосочетание
25.11.2017

Муж: Бунаев Виссарион Виссарионович

Рождение ребёнка
30.05.2019

Сын: Бунаев Всеволод Виссарионович

Отец ребёнка: Бунаев Виссарион Виссарионович

Рождение ребёнка
24.01.2021

Сын: Бунаев Василий Виссарионович

Отец ребёнка: Бунаев Виссарион Виссарионович

Рождение ребёнка
15.02.2023

Дочь: Бунаева Елизавета Виссарионовна

Отец ребёнка: Бунаев Виссарион Виссарионович

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