Красенькова Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уланова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Красенькова Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красенькова Юля Анатольевна
Отец ребёнка: Красенькова Анатолий
Рождение ребёнка
11.08.1981
Дочь: Красенькова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Красенькова Анатолий