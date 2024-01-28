Курзина Клавдия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурзина Клавдия Даниловна

Курзина Клавдия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Курзин Яков Петрович

Отец ребёнка: Курзин Петр Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Курзин Василий Петрович

Отец ребёнка: Курзин Петр Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Курзина) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Курзин Петр Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.