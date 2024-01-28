Курзина Клавдия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Курзин Яков Петрович
Отец ребёнка: Курзин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Курзин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Курзина) Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Курзин Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно