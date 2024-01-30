Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1938
Сын: Бонин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Полина
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Полина
Смерть
Неизвестно