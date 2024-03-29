Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Пажитнов Андрей Даниилович
Пажитнов Андрей Даниилович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Мужской
Отец
Пажитнов Даниил Евфимович
1799 г.р.
Мать
Пажитнова Мелания
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Пажитнов Даниил Евфимович
Мать:
Пажитнова Мелания
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия