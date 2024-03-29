Пажитнов Андрей Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнов Андрей Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Пажитнов Даниил Евфимович

Мать: Пажитнова Мелания

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