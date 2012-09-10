Данилова (Кутенкова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Кутенкова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1915

Дата смерти

31.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915

Отец: Кутенков Иван Яковлевич

Мать: Кутенкова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.03.1947

Дочь: Данилова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Незаметдинова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
31.08.1985
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