Данилова (Кутенкова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1915
Дата смерти31.08.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915
Рождение ребёнка
15.03.1947
Дочь: Данилова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Незаметдинова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
31.08.1985