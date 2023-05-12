Жуков Яков Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1904
Дата смерти14.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1923
Дочь: Клименчук Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Жукова Гуринович Надежда Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Гуринович Надежда Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Гуринович Надежда Трофимовна
Смерть
14.12.1941