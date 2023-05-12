Жуков Яков Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Яков Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1904

Дата смерти

14.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1923

Дочь: Клименчук Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Жукова Гуринович Надежда Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Жукова Гуринович Надежда Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Жукова Гуринович Надежда Трофимовна

Смерть
14.12.1941
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