Ганина (Ганина) Майя Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1927
Дата смерти15.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Лукьянова Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Шуртаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуртаков Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Шуртаков Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
писатель-прозаик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.2005