Ганина (Ганина) Майя Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганина (Ганина) Майя Анатольевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.09.1927

Дата смерти

15.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Лукьянова Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Шуртаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуртаков Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Шуртаков Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуртаков Семён Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
писатель-прозаик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.04.2005
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